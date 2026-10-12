Новак: Россия с 2022 года поставила энергоресурсы в Евросоюз на $320,7 млрд

Новак раскрыл, на какую сумму Россия поставила энергоресурсы в ЕС с 2022 года Новак: Россия с 2022 года поставила энергоресурсы в Евросоюз на $320,7 млрд

Москва12 окт Вести.Россия с 2022 года по сегодняшний день поставила в Евросоюз (ЕС) энергоресурсы на $320,7 млрд. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, только за девять месяцев 2026 года были поставлены энергетические ресурсы в Европу на $21,3 млрд.

По данным Министерства энергетики, ... цифра значительно больше, чем даже $250 млрд, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время $320,7 млрд. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на $21,3 млрд сообщил Новак

Вопреки санкционным ограничениям, отметил он, продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения.

И Россия как надежный поставщик, который и ранее всегда обеспечивал и те контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Не по нашей вине там в последние годы сильно изменилось отношение экспорта в Евросоюз. Но то, что хотят европейские коллеги, мы поставляем. Мы уже большую часть своего экспорта ориентировали на растущие азиатско-тихоокеанские рынки. И сегодня наши основные партнеры – это страны АТР. Они надежные, и мы ... продолжаем работать и долгосрочно выстраивать отношения с нашими дружественными странами добавил Новак

Вице-премьер РФ также сообщил о возможности России нарастить экспорт дизтоплива до 3,5 млн тонн в месяц.

Тем временем после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца.

Первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов. Ожидается, что судно прибудет в течение ближайших 48-72 часов.