Новак: российский дизель иногда оказывается в Европе, несмотря на ее самозапрет

Новак: российский дизель иногда появляется в Европе, несмотря на ее самозапрет Новак: российский дизель иногда оказывается в Европе, несмотря на ее самозапрет

Москва1 ноя Вести.Российское дизельное топливо иногда появляется под разными марками на рынках Европы, запретившей себе закупки нефтепродуктов у РФ. Это отметил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Ему был задан вопрос о возможных закупках европейцами российского газа из какой-либо другой страны. Вице-премьер в ответ привел пример российского дизельного топлива.

Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе отметил Новак

В октябре Россия планирует экспортировать 510 тыс. тонн дизельного топлива, а в ноябре - 2,15 млн тонн, сообщил ранее Новак журналистам.