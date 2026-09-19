Фидан заявил о получении от России ее позиции по украинскому вопросу

Фидан заявил, что получил от России ее позицию по украинскому вопросу Фидан заявил о получении от России ее позиции по украинскому вопросу

Москва19 сен Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу, 18 сентября, провел переговоры в Турции с вице-премьером России. Об этом рассказал сам Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.

Имя собеседника с российской стороны глава турецкого МИД раскрывать не стал.

Мы провели переговоры с российским вице-премьером заявил Фидан

По его словам, он получил от России ее позицию по теме Украины.

Министр также добавил, что на данный момент существуют инициативы по завершению украинского конфликта.

Ранее глава МИД Турции сообщал об усилении украинского конфликта, выразив мнение, что конфликт будет нарастать как территориально, так и с точки зрения методов ведения боевых действий и выбора целей.