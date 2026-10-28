Фицо: Европа наконец-то поняла, что для мира на Украине нужен диалог с РФ

Фицо: до Европы дошло, что для мира на Украине нужен диалог с Россией Фицо: Европа наконец-то поняла, что для мира на Украине нужен диалог с РФ

Москва28 окт Вести.До Европы наконец-то дошло, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, Словакия говорила о необходимости диалога с РФ с первого дня конфликта.

Аллилуйя, весь мир и уже наконец-то Европа поняли, что если мы хотим завершить войну на Украине, то мы должны говорить с российским президентом Владимиром Путиным написал Фицо в соцсетях

Словацкий премьер подчеркнул, что все больше европейских политиков начинают говорить о необходимости переговоров с Россией.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Европа хочет сейчас втиснуться в переговорный процесс по украинскому урегулированию, однако ничего нового в их подходе нет.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России не имеет решающего значения, кто именно станет представлять Европейский союз на переговорах по украинскому урегулированию, так как ключевым фактором остается позиция сообщества.