Захарова: России важна позиция ЕС по Украине, а не кандидатура представителя

Захарова заявила, что РФ не важно, кто будет представлять Евросоюз по Украине Захарова: России важна позиция ЕС по Украине, а не кандидатура представителя

Москва28 окт Вести.Для России не имеет решающего значения, кто именно станет представлять Европейский союз на переговорах по украинскому урегулированию, так как ключевым фактором остается позиция сообщества. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что кадровый вопрос в данном контексте не выступает главным или определяющим.

Определяющим моментом является содержательная суть начальных условий и подхода, с которыми европейская сторона намерена выходить на диалог.

Вопрос конкретных персоналий в данном случае не является ключевым заключила Мария Захарова

Что касается перспектив участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины, то Европа туда может попасть, если "купит билеты", но никто их за стол переговоров приглашать не собирается. Об этом сегодня заявил помощник президента России Юрий Ушаков.