Лавров назвал европолитиков политическими мазохистами из-за курса на борьбу с РФ

Лавров назвал европейских политиков политическими мазохистами Лавров назвал европолитиков политическими мазохистами из-за курса на борьбу с РФ

Москва27 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские политики готовы жертвовать благосостоянием граждан ради стремления к победе Украины над Россией.

Такую оценку министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, европейские власти пытаются убедить общественность в необходимости идти на сокращение доходов, рабочих мест, медицинских услуг и социальных льгот ради поддержки Киева.

Это вот заявили недавно, в том числе канцлер Мерц… Вот такие мазохисты, если хотите, политические заявил Лавров

Ранее Лавров сообщал, что западные страны уже никогда не вернут себе статус игрока, "заказывающего музыку".