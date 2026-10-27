Москва27 октВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские политики готовы жертвовать благосостоянием граждан ради стремления к победе Украины над Россией.
Такую оценку министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал на встрече с главными редакторами африканских СМИ.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, европейские власти пытаются убедить общественность в необходимости идти на сокращение доходов, рабочих мест, медицинских услуг и социальных льгот ради поддержки Киева.
Это вот заявили недавно, в том числе канцлер Мерц… Вот такие мазохисты, если хотите, политическиезаявил Лавров
Ранее Лавров сообщал, что западные страны уже никогда не вернут себе статус игрока, "заказывающего музыку".