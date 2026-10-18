Москва18 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны, поддерживая удары Украины по гражданской инфраструктуре России, действуют ради сохранения киевского режима. Об этом он сообщил на совместной с главой МИД Бахрейна и генсеком ССАГПЗ пресс-конференции по итогам девятого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), проходящего в Манаме.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что на предстоящей встрече стран-экспортеров газа, которая состоится в Москве 28–29 октября, будут приниматься решения, направленные на стабилизацию мировых рынков.

Я уверен, что там (на встрече стран-экспортеров газа, которая состоится в Москве 28-29 октября – ред.) будут приняты решения, реально направленные на стабилизацию мировых рынков, а не на обрушение этих рынков ради спасения режима Зеленского, чем сейчас занимаются наши европейские коллеги в том числе и поощряя упомянутые вами удары по гражданской инфраструктуре сказал он

Ранее в ходе пресс-конференции Лавров отметил, что Владимир Зеленский не хочет двигаться к договоренностям, ведь они влекут его крах.