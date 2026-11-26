Лавров заявил, что Европа требует участия в переговорах, но не хочет мира

Лавров: Европа рвется за стол переговоров, но не хочет долгосрочного мира Лавров заявил, что Европа требует участия в переговорах, но не хочет мира

Москва26 ноя Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал стремление Европы подключиться к переговорам по Украине. По его словам, европейские страны одновременно настаивают на немедленном перемирии, но при этом отвергают необходимость выработки долгосрочного урегулирования.

Об этом глава МИД заявил на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего". Текст выступления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Вы ежедневно можете слышать, как Европа заявляет о своих планах, готовится к войне, требует немедленного перемирия на Украине. Причем тут же говорят, что вслед за перемирием - никакого долгосрочного урегулирования, просто остановите боевые действия, а они тут же развернут свои контингенты, создадут на Украине военные базы. Это не скрывается. С такими планами они требуют, чтобы их приняли в круг участников переговоров, которые идут между Россией, США и Украиной приводит сайт МИД РФ слова Лаврова

Ранее Лавров отмечал, что сначала нужно понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах.