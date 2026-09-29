Ульянов: ФРГ и Евросоюз не играют роли в переговорах по Украине

Постпред РФ заявил, что Германия и ЕС не играют роли в переговорах по Украине Ульянов: ФРГ и Евросоюз не играют роли в переговорах по Украине

Москва29 сен Вести.Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым продемонстрировал, что Германия и Европейский Союз значительным образом не влияют на переговоры по украинскому конфликту. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



Он отметил, что Вадефуль лишь проговорил традиционные нарративы Запада, поскольку у него не было полномочий для того, чтобы озвучить что-то новое.

Министр иностранных дел Германии попросил о встрече с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Для чего? Чтобы повторить традиционные западные нарративы… Тем самым он просто доказал, что Германия и ЕС не играют никакой роли в переговорах по Украине написал Ульянов в соцсети X

Встреча Вадефуля и Лаврова состоялась в субботу в ООН по инициативе германской стороны.

Глава МИД РФ подчеркнул, что его коллега зачитал ему то, что Берлин и так заявляет ежедневно. По словам Лаврова, встреча была предложена ради возможного получения уступок по украинскому вопросу.