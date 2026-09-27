Постпред РФ Ульянов усомнился в продуктивности подхода МИД Германии по Украине

Постпред РФ назвал странным решение главы МИД ФРГ по украинскому урегулированию Постпред РФ Ульянов усомнился в продуктивности подхода МИД Германии по Украине

Москва27 сен Вести.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал очень странным решение главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля поставить дипломатические усилия Берлина в зависимость от позиции РФ по переговорам на Украине.

Как сообщалось, в субботу в ООН по инициативе германской стороны прошла встреча министра иностранных дел Германии Вадефуля и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Очень странное последнее предложение. Обычно министр иностранных дел и его ведомство должны заниматься дипломатией независимо от позиции России написал Ульянов в ответ на пост Вадефуля в соцсети X

По итогам встречи Лавров заявил, что ожидал от встречи с немецким коллегой чего-то интересного, но не услышал от него ничего нового.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Россия якобы должна "доказать, хочет ли она мира", напомнив ему слова из Евангелия.