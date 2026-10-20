FT: Европа меняет подход к России и готовится к переговорам с Путиным

Колумнист FT: европейские лидеры готовятся к прямым переговорам с Путиным FT: Европа меняет подход к России и готовится к переговорам с Путиным

Москва20 окт Вести.Лидеры европейских стран готовятся к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта на Украине.

Об этом заявил британский журналист Гидеон Рахман в статье для газеты Financial Times (FT).

По мнению колумниста FT, происходит важный сдвиг в подходе Европы к России. Лидеры европейских стран больше не хотят мириться с тем, что только американцы ведут диалог с Путиным.

Каналы связи с Россией уже открыты, и телефонный разговор между европейскими лидерами и Путиным может состояться в ближайшее время сообщается в публикации

Рахман отметил, что раньше европейские лидеры реагировали на кризисы в отношениях между США и Украиной активным заигрыванием с американским президентом Дональдом Трампом. Они поддерживали главу киевского режима Владимира Зеленского и засыпали Трампа телефонными звонками и лестью, пытаясь сгладить все самые острые углы политики США. Но сейчас попытки заигрывать с главой Белого дома становятся все менее эффективными.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель и зять американского лидера Трампа Джаред Кушнер проведут в Норвегии переговоры по Украине.