Макрон: Европа намерена начать переговоры с РФ по урегулированию на Украине

Макрон заявил о намерении Европы начать мирные переговоры с Россией по Украине Макрон: Европа намерена начать переговоры с РФ по урегулированию на Украине

Москва20 ноя Вести.Европейские страны хотят начать переговоры с Москвой по мирному урегулированию на Украине. С таким утверждением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

На пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Берлине Макрон отметил, что приоритетом объединения является поддержка Киева "в краткосрочной перспективе", призванная поставить Украину в якобы выгодное положение для ведения переговорного процесса.

Мы, разумеется, намерены начать мирные переговоры с Россией заявил французский лидер

При этом накануне он уклонился от ответа на вопрос о собственной готовности к визиту в Москву для переговоров.

Ранее газета The Washington Post написала, что президент США Дональд Трамп склоняет европейских лидеров и главу киевского режима Владимира Зеленского к заключению соглашения с Россией.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что европейцам по дипломатическим каналам предложили приехать в российскую столицу для изложения своей позиции.