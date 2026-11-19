Европейцы могут приехать в Москву для изложения своей позиции, заявил Путин Путин: Европе по дипканалам предложили приехать в Москву и определить ее позицию

Москва19 ноя Вести.Европейцам по дипканалам предложили приехать в Москву и определить их позицию, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства выразил недоумение тем, что европейцы и украинцы впали в истерику от предложений России и США определить новую архитектуру безопасности в Европе, а потому Россия хочет понять позицию европейцев.

Известно, что обсуждать безопасность Европы без Европы - тоже странное было бы дело, да? Мы не против. Но нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной сказал Путин

Ранее Владимир Путин констатировал, что Брюссель и Киев в данный момент не готовы к компромиссам по урегулированию на Украине, и призвал Евросоюз прекращать политическую диарею.