Путин: без смены политических элит в ряде стран Европы нормализации не получится

Путин рассказал, что необходимо для нормализации отношений с Европой Путин: без смены политических элит в ряде стран Европы нормализации не получится

Москва19 ноя Вести.Без смены политических элит в ряде стран Европы нормализации отношений не получится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как обратил внимание глава государства, обычные жители европейских государств, а также общественные организации не хотят милитаризации и конфликта с Россией.

Мне иногда кажется, что без смены политических элит в некоторых европейских странах, наверное, ничего невозможно будет сделать для полноценной нормализации отношений сказал Путин

Российский лидер также подчеркнул, что Россия не стремится к войне с Европой, это чушь.