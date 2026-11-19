Ответственность за ядерное оружие: главные заявления лидеров США, КНР и РФ Главные заявления лидеров США, КНР и РФ на трехсторонней встрече

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. За круглым столом в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" они обсудили вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Главные заявления лидеров – в материале ИС "Вести".

Заявления Путина

В начале встречи российский лидер поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонних переговоров. Президент подчеркнул, что это первая встреча в таком формате с участием руководителей трех государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Путин отметил, что у России, США и Китая есть общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, эту тему он обсуждал с Си Цзиньпином накануне, а на переговорах с Трампом, состоявшихся перед трехсторонней встречей, ей, по инициативе американской стороны, уделили значительное внимание.

У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов. Конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече сказал Путин

Кроме того, президент РФ указал на совпадение интересов трех стран в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Путин предложил обсудить и другие вопросы международной повестки, включая экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.

Заявления Си Цзиньпина

Председатель КНР назвал поддержание мира и обеспечение стратегической стабильности главными темами трехсторонней встречи. Он подчеркнул, что Россия, Китай и США как ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН должны совместно работать над сохранением международной стабильности.

По словам китайского лидера, нынешняя международная обстановка остается неспокойной, а отношения между крупнейшими государствами имеют особое значение для поддержания мира. Так, по словам Си Цзиньпина, позитивное взаимодействие между ними является необходимым условием стабильности.

Благоприятное взаимодействие между великими державами – не вопрос выбора, а необходимость сказал он

Отдельное внимание председатель КНР уделил вопросам ядерного разоружения. Он заявил, что стратегическое оружие представляет постоянную угрозу для человечества, словно "дамоклов меч". Си Цзиньпин призвал добиваться его полного запрета и уничтожения. Председатель также подчеркнул необходимость приложить все усилия для предотвращения ядерной войны.

Заявления Трампа

Президент США заявил, что Россия, Соединенные Штаты и Китай несут особую ответственность за сокращение ядерных вооружений. По его словам, три крупнейшие ядерные державы обладают возможностью договориться о снижении количества такого оружия в мире и уменьшении риска его применения.

При этом американский лидер признал, что отказ от ядерного арсенала может оказаться непростой задачей для государств. Он пояснил, что странам, уже обладающим таким оружием, трудно от него отказаться.

Кроме того, Трамп сообщил, что участники трехсторонней встречи намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине. По его словам, все стороны заинтересованы в его завершении.

Мы сегодня обсудим войну на Украине. Мы уже провели сегодня длительное обсуждение этой темы с президентом Путиным... Я думаю, кое-что происходит. Мы оба надеемся, что другая сторона тоже хочет увидеть окончание этой войны сказал Трамп

После встречи

Переговоры за закрытыми дверями продолжались около полутора часов после непродолжительной открытой части. При этом начало саммита отложили почти на два часа: вместо запланированных 14.30 по местному времени (09.30 мск) лидеры приступили к встрече около 16.27 (11.27 мск).

Российская сторона положительно оценила атмосферу переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову, что обстановка была хорошей как на саммите АТЭС в целом, так и на двусторонних встречах и трехсторонней беседе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил благоприятную атмосферу и добавил, что подробности встречи расскажет сам российский лидер.

После завершения переговоров Си Цзиньпин лично проводил Путина до автомобиля. Как сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин, российский и китайский лидеры вместе покинули резиденцию в сопровождении помощников. Путин пожал руку председателю КНР и поблагодарил его.

По итогам переговоров главы трех государств не стали выступать с совместным заявлением. Вместе с тем была принята Декларация о мире, текст которой опубликовала пресс-служба Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление по итогам встречи будет опубликовано позднее.