Лавров: атмосфера на встрече Путина с Трампом и трехсторонке была очень хорошая

Лавров оценил атмосферу на встрече Путина с Трампом и трехсторонке Лавров: атмосфера на встрече Путина с Трампом и трехсторонке была очень хорошая

Москва19 ноя Вести.Атмосфера на саммите АТЭС, в том числе и на всех двусторонних и трехсторонней встречах президента России Владимира Путина, была очень хорошая. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Атмосфера очень хорошая была и на саммите АТЭС, и на всех двусторонних встречах, включая встречу с президентом Трампом, и включая трехстороннюю встречу, которая только что завершилась сказал Лавров

Попов спросил, как прошла трехсторонняя встреча лидеров, но Лавров отметил, что будет неэтично говорить об этом перед пресс-конференцией президента.

Это не очень этично, потому что сейчас будет пресс-конференция президента, и я так не воспитан добавил он

19 ноября прошла трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая продлилась около полутора часов. Главы государств общались за закрытыми дверями в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне. Лидеры после встречи не стали делать совместного заявления.