Москва19 нояВести.Атмосфера на встрече президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа была хорошей, заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Атмосфера хорошая, подробности расскажет наш президент. Он сейчас будет выступать перед журналистамисказал Ушаков
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что атмосфера на саммите АТЭС, в том числе на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также на трехсторонней встрече с Си Цзиньпином была очень хорошей.