Ушаков: атмосфера на встрече Путина, Си и Трампа была хорошая

Ушаков положительно оценил атмосферу на встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа Ушаков: атмосфера на встрече Путина, Си и Трампа была хорошая

Москва19 ноя Вести.Атмосфера на встрече президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа была хорошей, заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Атмосфера хорошая, подробности расскажет наш президент. Он сейчас будет выступать перед журналистами сказал Ушаков

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что атмосфера на саммите АТЭС, в том числе на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также на трехсторонней встрече с Си Цзиньпином была очень хорошей.