"Отлично просто": Ушаков рассказал о настроении Путина после встречи с Трампом

Ушаков оценил настроение Путина после переговоров с Трампом "Отлично просто": Ушаков рассказал о настроении Путина после встречи с Трампом

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин вышел после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в отличном настроении, рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой помощник российского президента Юрий Ушаков.

Князева спросила о настроении президента РФ после встречи.

Отлично просто ответил Ушаков

Двусторонние переговоры Путина и Трампа состоялись на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Беседа продлилась около 40 минут.

В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

В четверг также должна состояться трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ее начало запланировано на 14.30 по местному времени (09.30 мск).