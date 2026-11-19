Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая завершилась Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина завершилась

Москва19 ноя Вести.Встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Она продлилась около полутора часов.

Лидеры общались за закрытыми дверьми в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне. До этого Трамп лично переговорил в двухстороннем формате сначала с Путиным, а затем с Си.

О том, что встреча близка к завершению, заранее сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что водители кортежа президента РФ завели моторы.

Ранее сообщалось, что лидеры должны были обсудить международные экономические связи, глобальную безопасность и конфликт на Украине.