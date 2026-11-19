Путин, Трамп и Си Цзиньпин не стали делать совместного заявления после встречи

Совместного заявления после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина не было Путин, Трамп и Си Цзиньпин не стали делать совместного заявления после встречи

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не стали делать совместного заявления после встречи, которая прошла за круглым столом в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Лидеры стран примерно полтора часа общались за закрытыми дверьми после части открытых переговоров. После окончания встречи Си Цзиньпин лично проводил Путина до машины.

Ранее подчеркивалось, что стороны должны были обсудить глобальную безопасность, экономические связи, а также мирное урегулирование украинского вопроса. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина, как прошли переговоры.

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.