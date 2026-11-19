Путин обошелся без заявлений в открытой части встречи с Трампом

Путин не стал делать заявлений в открытой части встречи с Трампом Путин обошелся без заявлений в открытой части встречи с Трампом

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин не делал заявлений в открытой части двусторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает корреспондент ТАСС.

Главы государств обменялись рукопожатием и парой фраз, после чего проследовали к своим креслам. Американский лидер сказал несколько слов для СМИ относительно предстоящей беседы и последующей трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина. В ответ на слова Трампа российский лидер произнес по-английски "Большое спасибо", затем разговор продолжился за закрытыми дверями.

Беседа российского и американского президентов началась после завершения пленарной сессии саммита АТЭС на площадке Центра международных обменов Шэньчжэня.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что между ними отличные отношения на протяжении многих лет.