Москва19 нояВести.Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что между ними отличные отношения на протяжении многих лет.
Американский и российский президенты проводят двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Далее планируются трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Трамп, заходя в комнату, где проходят переговоры, назвал Путина своим другом и добавил, что рад его видеть.
У нас отличные отношения на протяжении многих лет, мы давно друг друга знаем.сказал Трамп в открытой части встречи
Президент РФ, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу, но не стал делать заявлений.