Трамп: у нас с Путиным отличные отношения вот уже много лет

Трамп заявил, что у него отличные отношения с Путиным Трамп: у нас с Путиным отличные отношения вот уже много лет

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что между ними отличные отношения на протяжении многих лет.

Американский и российский президенты проводят двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Далее планируются трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Трамп, заходя в комнату, где проходят переговоры, назвал Путина своим другом и добавил, что рад его видеть.

У нас отличные отношения на протяжении многих лет, мы давно друг друга знаем. сказал Трамп в открытой части встречи

Президент РФ, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу, но не стал делать заявлений.