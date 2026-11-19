Москва19 нояВести.Президент США Дональд Трамп признался, что с нетерпением ожидает исторической трехсторонней встречи с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом он заявил журналистам.
Я с нетерпением жду исторической трехсторонней встречи с председателем Си и президентом Путиным позднее сегоднясказал американский лидер
Ранее Трамп заявил, что его встреча одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Вашингтону, поскольку Москва и Пекин "работают вместе".
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал ИС "Вести", что лидеры России, Китая и США сами определят продолжительность трехсторонней встречи, запланированной на 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.