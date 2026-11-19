Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп признался, что очень ждет встречи с Путиным и Си Цзиньпином Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп признался, что с нетерпением ожидает исторической трехсторонней встречи с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом он заявил журналистам.

Я с нетерпением жду исторической трехсторонней встречи с председателем Си и президентом Путиным позднее сегодня сказал американский лидер

Ранее Трамп заявил, что его встреча одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Вашингтону, поскольку Москва и Пекин "работают вместе".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал ИС "Вести", что лидеры России, Китая и США сами определят продолжительность трехсторонней встречи, запланированной на 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.