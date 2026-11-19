"Они работают вместе": Трамп объяснил важность встречи с лидерами РФ и КНР

Трамп раскрыл важность встречи с Путиным и Си Цзиньпином одновременно "Они работают вместе": Трамп объяснил важность встречи с лидерами РФ и КНР

Москва19 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп считает, что его встреча одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Вашингтону, так как Москва и Пекин "работают вместе".

Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

Потому что они работают вместе. У них есть отношения пояснил президент США

По мнению Трампа, партнерство Москвы и Пекина "не должно было состояться", однако их объединила тема энергоносителей. По мнению американского лидера, "свел их" бывший президент США Барак Обама.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал ИС "Вести", что лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп сами определят продолжительность трехсторонней встречи, запланированной на 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.