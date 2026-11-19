Москва19 нояВести.Политика бывшего президента США Барака Обамы привела к сближению России и Китая, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Взаимодействие между Россией и Китаем усилилось не из-за 46-го президента США Джо Байдена, отметил Трамп.
Их сближению способствовал президент Обама. Это произошло из-за того факта, что Китай нуждается в энергии, а у России есть энергия. Поэтому это внезапно произошлоподчеркнул Трамп
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин и Трамп во время предстоящих контактов в Китае могут обсудить украинский вопрос и положение вокруг Ирана.