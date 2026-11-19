Трамп: в сближении России и Китая виноват Обама

Трамп: Обама виноват в сближении Москвы и Пекина Трамп: в сближении России и Китая виноват Обама

Москва19 ноя Вести.Политика бывшего президента США Барака Обамы привела к сближению России и Китая, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Взаимодействие между Россией и Китаем усилилось не из-за 46-го президента США Джо Байдена, отметил Трамп.

Их сближению способствовал президент Обама. Это произошло из-за того факта, что Китай нуждается в энергии, а у России есть энергия. Поэтому это внезапно произошло подчеркнул Трамп

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин и Трамп во время предстоящих контактов в Китае могут обсудить украинский вопрос и положение вокруг Ирана.