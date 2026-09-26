Кавана: встречи лидеров Китая и США свидетельствуют об улучшении отношений Эксперт Кавана сравнила взаимоотношения США и КНР при Трампе и Байдене

Москва26 сен Вести.Вторая встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина за год свидетельствует о заметном улучшении отношений между двумя странами. Об этом ИС "Вести" рассказала директор отдела военного анализа Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

По ее словам, нынешняя тональность американо-китайского диалога и повестка переговоров стали более конструктивными по сравнению с периодом президентства в США Джо Байдена.

Это уже вторая встреча лидеров за год. И это свидетельствует о значительном улучшении отношений по сравнению с тем, что было совсем недавно при Байдене: и тональность, и повестка конструктивнее. Это само по себе уже небольшая победа, которой на данном этапе достаточно отметила Кавана

Первая встреча двух лидеров состоялась в Пекине в мае этого года, вторая - 24 сентября в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Пекина никогда не были лучше, как во время его второго президентского срока.