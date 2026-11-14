Москва14 ноя Вести.Китай, осознавая себя великой державой, готовой участвовать в решении глобальных вопросов, положительно воспринимает политику президента США Дональда Трампа, в отличие от потенциальных сложностей, связанных с политикой демократов. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра китайских исследований China Center (Казахстан) Адиль Каукенов.

Китай придерживается мнения, что Трамп, несмотря на неудачу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, является более предпочтительным американским лидером, чем любой представитель Демократической партии, считает эксперт.

Экспертное и обывательское понимание геополитических процессов сходится в одном моменте, что Китай себя видит прекрасно великой державой, как страна, которая может и готова быть "сильным мира сего" и с другими такими же великими державами решать глобальные вопросы. Здесь, в этом смысле внезапно к [президенту США Дональду] Трампу немного поменялось (на фоне его поражения), отношение. Но то, что Трамп понимает, что Китай - великая держава и очень четко это показывает, это импонирует китайцам, потому что они хорошо представляют, что будет, если придет какой-нибудь демократ. Яркий пример - это даже не Джо Байден, а Барак Обама, и начнет плести сложные интриги, в которые будет тяжело играть заявил Каукенов

Ранее китаевед, публицист Николай Вавилов заявил, что Россия, находясь между США и Китаем, может использовать саммит АТЭС в Шэньчжэне, как возможность выступить посредником в неизбежном противостоянии между этими двумя державами.