Москва25 сен Вести.Встреча лидеров США и КНР очень выгодна для обеих сторон. Вашингтону после неудачи с Ираном не нужен конфликт с Пекином, а у КНР есть свои трудности из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил американист, автор первой русскоязычной биографии президента США Дональда Трампа Кирилл Бенедиктов.

Эксперт предположил, что у американского лидера появился хороший советник по Китаю. По его мнению, это подчиненный Элбриджа Колби - замминистра обороны США по политическим вопросам. Бенедиктов отметил, что Колби наиболее заинтересован в противодействии КНР, поэтому ему необходимо знание этой страны.

Именно поэтому вот эта встреча была столь приятна для обеих сторон, потому что, с одной стороны Трамп действительно понял, что после Ирана вот сейчас ему входить в конфронтацию с Китаем — это совсем не несладко. Китай это тоже прекрасно понимает. Китай действительно испытывает определенные затруднения в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке. И поэтому это была, в общем, встреча людей, которым вот и одному ботинки жмут, и другому ботинки жмут, и поэтому как бы вот они мило улыбаются друг другу прокомментировал американист

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения между США и Китаем никогда не были так прочны, как в настоящее время.