Ушаков: никакой сверки часов перед трехсторонней встречей у Путина и Си не было

Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящие трехсторонние переговоры с Трампом Ушаков: никакой сверки часов перед трехсторонней встречей у Путина и Си не было

Москва18 ноя Вести.Никакой сверки часов перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в ходе двухсторонней встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Журналист отметил, что Путин и Си поговорили в закрытом формате за сутки до встречи с Трампом. Могли ли лидеры сверить часы, уточнил Зарубин у Ушакова.

Я бы так не сказал, но я бы и не сказал также то, что не упоминалась предстоящая трехсторонняя встреча. Это было бы странно, если бы председатель и президент это бы не затронули. Но никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было. То есть никто не говорил: "Ты скажешь это, я скажу это". Этого не было, конечно сообщил Ушаков

Ранее пресс-серкретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России нет невероятных ожиданий от предстоящей трехсторонней встречи. По его словам, Москва ожидает конструктивный обмен мнениями по согласованным вопросам.