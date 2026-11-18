Песков: у РФ нет невероятных ожиданий от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Песков: у РФ прагматические ожидания от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина Песков: у РФ нет невероятных ожиданий от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Москва18 ноя Вести.У России нет невероятных ожиданий от предстоящей трехсторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что российская сторона ожидает конструктивный обмен мнениями по согласованным вопросам.

Мы не знаем пока [о точном количестве встреч]. Они увидятся сейчас вечером, наверняка поздороваются, перекинутся несколькими фразами пояснил Песков

Ранее стало известно, что Трамп и Путин смогут встретиться в рамках торжественного приема, который запланирован на сегодня, 18 ноября. Официально трехсторонний саммит лидеров США, РФ и Китая планируется 19 ноября. Также может состояться разговор Путина и Трампа "на ногах" на полях саммита АТЭС.