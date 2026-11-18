Песков: РФ пока не знает, сколько точно будет встреч Путина с Трампом в Китае

Делегация РФ пока не знает, сколько в Китае будет встреч Путина и Трампа Песков: РФ пока не знает, сколько точно будет встреч Путина с Трампом в Китае

Москва18 ноя Вести.Россия пока не знает, сколько точно будет встреч президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом в Китае, заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы не знаем пока [о точном количестве встреч]. Они увидятся сейчас вечером, наверняка поздороваются, перекинутся несколькими фразами пояснил Песков

Ранее стало известно, что Трамп и Путин смогут встретиться в рамках торжественного приема, который запланирован на 18 ноября. Также в планах трехсторонний саммит между лидерами России, США и Китая 19 ноября. Кроме того, может состояться разговор Путина и Трампа "на ногах" полях саммита АТЭС.