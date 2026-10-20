Москва20 октВести.Сроки визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Россию пока неизвестны, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос, известна ли дата, собеседник агентства ответил отрицательно.
В предыдущий раз Си Цзиньпин посещал Россию в мае 2025 года. Китайский лидер был главным зарубежным гостем на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В дальнейшем у председателя КНР были в Кремле почти семичасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
19 октября замглавы российского МИД Андрей Руденко при оценке потенциальной возможности трехстороннего саммита Путина, Си и президента США Дональда Трампа, заявил, что подобная встреча стала важным сигналом для мирового сообщества в контексте украинского урегулирования.