Москва21 октВести.Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в России после его сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни или часы не ждут. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Журналист спросил после встречи, ждут ли Уиткоффа обратно в ближайшие часы или дни.
Никаких договоренностей на этот счет не былоответил Песков
Зарубин уточнил у Пескова, улетает ли сейчас Уиткофф.
Да. Я не знаю, куда он улетает, но он улетаетсказал Песков
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была рабочей. Беседа состоялась в среду, 21 октября. Стороны разговаривали около четырех часов. Переговоры прежде всего были посвящены теме урегулирования украинского конфликта.