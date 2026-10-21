Песков: после встречи с Путиным Уиткофф покинет РФ, в ближайшие дни его не ждут

Уиткоффа в России в ближайшие дни или часы не ждут Песков: после встречи с Путиным Уиткофф покинет РФ, в ближайшие дни его не ждут

Москва21 окт Вести.Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в России после его сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни или часы не ждут. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Журналист спросил после встречи, ждут ли Уиткоффа обратно в ближайшие часы или дни.

Никаких договоренностей на этот счет не было ответил Песков

Зарубин уточнил у Пескова, улетает ли сейчас Уиткофф.

Да. Я не знаю, куда он улетает, но он улетает сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была рабочей. Беседа состоялась в среду, 21 октября. Стороны разговаривали около четырех часов. Переговоры прежде всего были посвящены теме урегулирования украинского конфликта.