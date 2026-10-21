Песков не исключил второго раунда переговоров Уиткоффа в Норвегии и России

Песков не исключил, что Уиткофф вернется в Осло после переговоров в Петербурге Песков не исключил второго раунда переговоров Уиткоффа в Норвегии и России

Москва21 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" не исключил, что спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф вернется в Осло после переговоров в Санкт-Петербурге, а затем может снова посетить Россию.

Это работа переговорщика, конечно. Такая работа подразумевает челночную дипломатию сказал Песков

На вопрос, можно ли ожидать второго раунда переговоров, Песков предложил дождаться результатов сегодняшней встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Давайте дождемся результатов контактов здесь заявил пресс-секретарь президента РФ

Переговоры Уиткоффа с российским лидером проходят 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Во встрече также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ожидает возвращение Стивена Уиткоффа в Осло после завершения переговоров в России.