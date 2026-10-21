Москва21 октВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" не исключил, что спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф вернется в Осло после переговоров в Санкт-Петербурге, а затем может снова посетить Россию.
Это работа переговорщика, конечно. Такая работа подразумевает челночную дипломатиюсказал Песков
На вопрос, можно ли ожидать второго раунда переговоров, Песков предложил дождаться результатов сегодняшней встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.
Давайте дождемся результатов контактов здесьзаявил пресс-секретарь президента РФ
Переговоры Уиткоффа с российским лидером проходят 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Во встрече также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ожидает возвращение Стивена Уиткоффа в Осло после завершения переговоров в России.