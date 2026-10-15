Москва15 октВести.Информации о том, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие выходные, у Кремля пока нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нет, пока никакой информации на этот счет нетсказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможном приезде американских переговорщиков
Последний раз американские переговорщики приезжали в российскую столицу 5 сентября 2026 года. В тот день они сначала провели деловой обед со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, а затем направились в Кремль для переговоров с Владимиром Путиным.