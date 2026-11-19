Си Цзиньпин сам проводил Путина до машины после трехсторонней встречи с Трампом

Председатель КНР сам проводил президента РФ до машины после встречи Си Цзиньпин сам проводил Путина до машины после трехсторонней встречи с Трампом

Москва19 ноя Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин лично проводил президента РФ Владимира Путина до машины после трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин и Си Цзиньпин в сопровождении своих помощников вместе покинули государственную резиденцию "Цилинь Шаньчжуан". Российский лидер пожал руку китайскому коллеге и поблагодарил его.

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина продлилась около полутора часов. Сообщалось, что лидеры должны были обсудить глобальную безопасность, экономические связи и мирное урегулирование на Украине.