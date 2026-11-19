Москва19 нояВести.Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за организацию трехсторонних переговоров с участием лидера США Дональда Трампа. Об этом главы государств коротко поговорили после встречи, видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Никто не ожидал, что все пройдет так здорово, отметил Путин.
Большое вам спасибо и за организацию, все было очень здорово, мне кажется, что никто и не ожидал, что все пройдет таксказал российский лидер
Председатель КНР пожелал президенту России счастливого пути. Затем Путин сел в свой автомобиль и покинул резиденцию.