Путин поблагодарил Си за организацию: никто не ожидал, что все так пройдет

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи Путин поблагодарил Си за организацию: никто не ожидал, что все так пройдет

Москва19 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за организацию трехсторонних переговоров с участием лидера США Дональда Трампа. Об этом главы государств коротко поговорили после встречи, видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Никто не ожидал, что все пройдет так здорово, отметил Путин.

Большое вам спасибо и за организацию, все было очень здорово, мне кажется, что никто и не ожидал, что все пройдет так сказал российский лидер

Председатель КНР пожелал президенту России счастливого пути. Затем Путин сел в свой автомобиль и покинул резиденцию.