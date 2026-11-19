Москва19 нояВести.Президент России Владимир Путин признателен председателю КНР Си Цзиньпину за организацию трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая. Об этом он сказал в начале переговоров.
Кадры публикует пресс-служба Кремля.
Прежде всего, хотел бы выразить признательность китайской стороне и председателю Китайской Народной Республики за организацию сегодняшней встречи, которая проводится впервые в таком составе, с участием руководителей трех государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америкисказал российский лидер
В Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на полях которого за круглым столом в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" встретились Путин, Си Цзиньпин и глава Белого дома Дональд Трамп.
Переговоры должны были начаться в 14.30 по местному времени, однако встреча сдвинулась.