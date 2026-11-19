Москва19 нояВести.Президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином предложил обсудить международные экономические связи и энергетическую безопасность.
Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическуюсказал российский президент
Кроме того, Путин предложил обсудить урегулирование региональных конфликтов, включая украинский, указав на совпадение интересов стран.
Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Это первая в истории встреча руководителей России, США и Китая в трехстороннем формате.
Ранее главы трех государств приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС. Кроме того, лидеры России, США и КНР провели отдельные двусторонние переговоры.