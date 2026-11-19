Си Цзиньпин: нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить ядерную войну

Си Цзиньпин указал на необходимость усилий по предотвращению ядерной войны Си Цзиньпин: нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить ядерную войну

Москва19 ноя Вести.Необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Трансляция открытой части переговоров велась в прямом эфире.

Ядерную войну невозможно выиграть, и нельзя ее развязывать. Необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны сказал Си Цзиньпин

Он также указал на ответственность крупных держав за стабильность в мире. По его словам, Россия, Китай и США обязаны работать над достижением прогресса.

Встреча лидеров трех стран состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Она стала первой в истории трехсторонней встречей глав РФ, США и КНР.