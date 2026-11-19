Си Цзиньпин: главная тема трехстороннего саммита в Шэньчжэне - поддержание мира

Си Цзиньпин назвал поддержание мира главной темой трехстороннего саммита Си Цзиньпин: главная тема трехстороннего саммита в Шэньчжэне - поддержание мира

Москва19 ноя Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин назвал поддержание мира во всем мире главной темой трехстороннего саммита в Шэньчжэне.

Он отметил, что содействие стратегической стабильности является задачей крупных государств.

Главная тема сегодняшних дискуссий - поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности отношений крупных государств сказал Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с лидерами РФ и США

Трехсторонняя встреча проходит в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Ранее российский президент Владимир Путин провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, которая продолжалась не менее часа. Диалог касался урегулирования конфликта на Украине и двусторонних отношений РФ и США.