Москва19 нояВести.Председатель КНР Си Цзиньпин назвал поддержание мира во всем мире главной темой трехстороннего саммита в Шэньчжэне.
Он отметил, что содействие стратегической стабильности является задачей крупных государств.
Главная тема сегодняшних дискуссий - поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности отношений крупных государствсказал Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с лидерами РФ и США
Трехсторонняя встреча проходит в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".
Ранее российский президент Владимир Путин провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, которая продолжалась не менее часа. Диалог касался урегулирования конфликта на Украине и двусторонних отношений РФ и США.