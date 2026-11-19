Си Цзиньпин назвал сотрудничество крупных держав необходимостью, а не выбором

Си Цзиньпин указал на ответственность крупных держав за стабильность в мире Си Цзиньпин назвал сотрудничество крупных держав необходимостью, а не выбором

Москва19 ноя Вести.Ведущие мировые державы должны поддерживать позитивные отношения для обеспечения стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По его словам, мировую обстановку сейчас нельзя назвать спокойной, в такой период познается чувство долга. Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия, Китай и США как ведущие державы и постоянные члены Совбеза ООН должны совместно поддерживать мировую стабильность и работать над достижением прогресса.

Благоприятное взаимодействие между великими державами – не вопрос выбора, а необходимость отметил китайский лидер

Переговоры лидеров трех стран проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Встреча стала первой в истории трехсторонней беседой лидеров этих государств.

Ожидается, что участники обсудят вопросы обеспечения стратегической стабильности.

Ранее Путин отметил, что у России, США и Китая совпадают интересы в урегулировании региональных конфликтов, в том числе украинского.