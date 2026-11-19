Москва19 нояВести.Ядерное оружие необходимо полностью запретить и уничтожить, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Он подчеркнул, что ядерное оружие висит над человечеством постоянной угрозой, словно дамоклов меч.
Ядерное оружие – это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружиясказал председатель КНР
Ядерную войну невозможно выиграть, она не должна быть развязана, заявил Си Цзиньпин.