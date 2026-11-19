Си Цзиньпин: ядерное оружие должно быть запрещено и уничтожено Си Цзиньпин: ядерное оружие необходимо запретить и уничтожить

Москва19 ноя Вести.Ядерное оружие необходимо полностью запретить и уничтожить, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Он подчеркнул, что ядерное оружие висит над человечеством постоянной угрозой, словно дамоклов меч.

Ядерное оружие – это дамоклов меч, висящий над головой человечества​​​. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия сказал председатель КНР

Ядерную войну невозможно выиграть, она не должна быть развязана, заявил Си Цзиньпин.