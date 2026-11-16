Москва16 ноя Вести.Разработки ядерного вооружения – вопрос, который волнует три крупнейших государства в лице России, США и Китая. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов, комментируя предстоящую встречу лидеров трех стран на форуме АТЭС в Китае.

Маслов отметил, что лидеры трех крупнейших государств Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин крайне озабочены сложившейся ситуацией.

Более-менее подтверждается… что речь [на саммите] пойдет о контроле над ядерным вооружением, о том, чтобы в определенной степени ограничивать использование искусственного интеллекта при использовании контроля разработки ядерного вооружения. Это, конечно, беспокоит все три ядерные державы. У Китая здесь стандартное заявление о том, что ядерное оружие не должно применяться никогда против неядерных государств, и то только в случае защиты от нападения. у России несколько более гибкая позиция. США, судя по всему, готовы пойти на ограничение ядерных арсеналов. То есть здесь, скорее всего, [мнения] сходятся заявил эксперт

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин рассказала, какие вопросы будут обсуждаться в ходе трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне в ходе форума АТЭС.