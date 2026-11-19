Путин: у России, США и Китая общие интересы в борьбе с международным терроризмом

Путин отметил общие интересы РФ, США и КНР в борьбе с международным терроризмом Путин: у России, США и Китая общие интересы в борьбе с международным терроризмом

Москва19 ноя Вести.У России, США и Китая общие интересы в борьбе с международным терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности, это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и так далее сказал российский лидер

Путин, Трамп и Си Цзиньпин начали трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Как ожидается, в ходе переговоров главы государств обменяются мнениями в том числе по вопросам обеспечения стратегической стабильности.