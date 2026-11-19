Трамп: разговор с Путиным подготовил почву для саммита РФ, США и КНР

Трамп заявил, что разговор с Путиным подготовил почву для саммита КНР, США и РФ Трамп: разговор с Путиным подготовил почву для саммита РФ, США и КНР

Москва19 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным был призван подготовить основание для предстоящего трехстороннего саммита, где также примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит телеканал Fox News.

Трамп рассказал о своем диалоге с Путиным в рамках двухсторонней беседы с китайским лидером.

Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто, чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно пояснил глава Белого дома

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне состоится трехсторонний диалог Путина, Трампа и Си. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл, что глава государства пребывает в отличном настроении перед переговорами.