Москва19 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным был призван подготовить основание для предстоящего трехстороннего саммита, где также примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит телеканал Fox News.
Трамп рассказал о своем диалоге с Путиным в рамках двухсторонней беседы с китайским лидером.
Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто, чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешнопояснил глава Белого дома
На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне состоится трехсторонний диалог Путина, Трампа и Си. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл, что глава государства пребывает в отличном настроении перед переговорами.