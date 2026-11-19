Москва19 нояВести.Первая в истории трехсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимиру Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина запланирована ориентировочно на 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени). Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры пройдут в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Лидеры России, Китая и США сами определят продолжительность трехсторонней встречи. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина отводится час. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.