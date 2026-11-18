Москва18 нояВести.На трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина отводится час. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
Не больше часа. Лимит по времениотметил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос
В среду, 18 ноября, на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг.
Ранее директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев заявил, что встреча лидеров РФ, США и КНР в Шэньчжэне должна сформировать доверие между ними.