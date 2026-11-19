Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си начнется позже Зарубин сообщил о сдвиге графика переговоров Путина, Трампа и Си

Москва19 ноя Вести.Начало трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина задерживается относительно запланированного времени. Об этом заявил Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

По словам журналиста, встреча должна была начаться в 14:30 по местному времени.

Уже ровно 14:30 по времени Китая. Именно в это время и должна была начаться трехсторонняя историческая встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа, но, как видим, уже началась сдвижка графика. Мы знаем, что в эти минуты продолжается встреча Си Цзиньпина и Трампа. Встреча Путина и Трампа уже завершилась ранее. Теперь ждем начала трехстороннего саммита. Видимо, начнется он чуть позже сказал Зарубин

Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне