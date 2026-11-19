Лидеры США и Китая проводят двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС

Трамп и Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу Лидеры США и Китая проводят двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС

Москва19 ноя Вести.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает Reuters.

Ранее глава Белого дома встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Позже в четверг состоится трехсторонний саммит лидеров США, России и Китая.

Американский лидер заявил ранее, что его встреча одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Вашингтону, так как Москва и Пекин "работают вместе".