Москва19 нояВести.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает Reuters.
Ранее глава Белого дома встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Позже в четверг состоится трехсторонний саммит лидеров США, России и Китая.
Американский лидер заявил ранее, что его встреча одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Вашингтону, так как Москва и Пекин "работают вместе".